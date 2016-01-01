بالفيديو .. رجل يدهس شقيقه بالخطأ أثناء إنقاذه

حاول شاب دهس آخر يتشاجر مع أخيه لكن تدخله انتهى بإصابة شقيقه بإصابات بالغة.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقع الحادث بولاية فلوريدا الأمريكية بإحدى ساحات انتظار السيارات عندما اتهم "إلمر جاسينتو جونزاليس" وشقيقه "رودي جونزاليس" آخر يدعى "ديفيد تورش" بقطع الطريق عليهما.

ثم اشتبك "رودي" مع "ديفيد" ليضربا بعضهما البعض وعندما حاول "إلمر" مساعدة شقيقه عاد بسيارته بقوة للخلف لدهس "ديفيد" لكن بدلا من ذلك قام بدهس شقيقه، وإصابته إصابات خطيرة، ثم ألقي القبض على المتهم وإدانته بمحاولة القتل.