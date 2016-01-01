بالفيديو.. شاهد كيف تطهى أغلى بطة في العالم

تتكلف عملية طهى أغلى بطة في العالم 12 ألف دولار، والتي تطهى بشكل خاص.

أظهر مقطع الفيديو المنشور عبر "يوتيوب" كيف يتم تنظيف الطائر بعناية، والقيام بغمسه في المياه الساخنة ثم الباردة عدة مرات، ويتم تسخين الجلد الخارجى لها وغسلها ثم تجفيفها، وبعد 18 ساعة من التجفيف تنظف من الداخل وتقطع أطرافها، ثم يحضر جزء منها على شكل برجر، ويصنع الحساء الخاص بها.

تسوى البطة في المرقة بالرش، ثم يتم تحميرها في الزيت لمدة 40 دقيقة، وأخيرا يتم شيها.