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بالفيديو: تعرف على أثقل رجل في العالم

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 3 دقيقة مضت
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بالفيديو: تعرف على أثقل رجل في العالم

اكتشف الأطباء أن وزن رجل بات يحمل لقب الأثقل في العالم يزيد بحوالي 100 كيلو غرام عن الوزن المقدر له، وذلك بعد أن تم نقله إلى المستشفى في وقت سابق من هذا الشهر، للخضوع لعملية جراحية لمساعدته على المشي للمرة الأولى منذ حوالي 6 سنوات.

 وكان الأطباء يعتقدون أن وزن المكسيكي خوان بيدرو فرانكو (32 عاماً) يقدر بحوالي 537 كيلوغراماً، لكن عملية الوزن أظهرت أن وزنه يصل إلى أكثر من 636 كيلوغراماً، وهو ما يقل بقليل عن الرقم القياسي السابق لمواطنه مانويل أوريبي الذي بلغ وزنه حوالي 640 كيلوغراماً قبل وفاته في 2014.

ووصف الطبيب خوسه أنطونيو كاستانيدا هذا الاكتشاف أنه علامة تحذيرية مثيرة للقلق، لكنه أكد في نفس الوقت أن بالإمكان إنقاذ حياة المريض من خلال وضعه على نظام غذائي مناسب لمدة 3 أشهر، قبل خضوعه للعملية الجراحية بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأصبح فرانكو الحامل الجديد للرقم القياسي العالمي كأثقل رجل على الأرض، وذلك بعد أن تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الشهر، صوراً تظهر عملية نقله من منزله إلى مدينة غوادالاخارا التي تبعد حوالي 100 ميل لإجراء العملية المرتقبة.

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