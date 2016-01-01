بالفيديو.. هجوم مرعب لثور على سيارة دفع رباعي
نشر موقع ميرور لقطات صادمة لثور يهاجم سيارة دفع رباعي ممتلئة بالناس مرارا وتكرارا دون رحمة، ما أثار رعبهم وخوفهم.
وظهر ثور ضخم في مقطع الفيديو أمام السيارة وبدأ بضربها بقرونه، حيث ركز على ضرب الإطار الأيمن وغطاء المحرك الأمامي.
جاء هذا الفيديو بعد انتشار فيديو آخر غريب لفرس نهر يهاجم شاحنة في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.
شاشة أخبارنا
بالفيديو...كاميرا خفية تخترق عالم مراكز التدليك لتكشف جانبا من الدعارة المقننة في المغرب
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية تفاصيل مثيرة جدا تلك التي انفرد بها تحقيق الزميلة ابتسام مشكور ، الصحفية بموقع " سلطانة " ، و التي نفضت ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟