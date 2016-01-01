بالفيديو.. هجوم مرعب لثور على سيارة دفع رباعي

نشر موقع ميرور لقطات صادمة لثور يهاجم سيارة دفع رباعي ممتلئة بالناس مرارا وتكرارا دون رحمة، ما أثار رعبهم وخوفهم.

وظهر ثور ضخم في مقطع الفيديو أمام السيارة وبدأ بضربها بقرونه، حيث ركز على ضرب الإطار الأيمن وغطاء المحرك الأمامي.

جاء هذا الفيديو بعد انتشار فيديو آخر غريب لفرس نهر يهاجم شاحنة في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.