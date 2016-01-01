بالفيديو.. لحظة انهيار شرفة منزل وسقوط عشرات الأشخاص خلال مهرجان هندي

نشرت قناة «Caters» عبر موقع يوتيوب، مقطع فيديو مروعا، للحظة انهيار سور شرفة، أدى إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة 20 شخصا آخرين في مدينة «بريلي» الهندية.

وقع الحادث في قرية «بيرم نجار»، حيث تجمع مئات السكان المحليين؛ لحضور مهرجان سنوي، وظهر مئات الأشخاص يشاهدون الموكب ويرقصون على أنغام الموسيقى، فيما تجمع العشرات على أسطح المنازل والمباني؛ لمشاهدة الاحتفالات، وفي غضون ثوان، انهار الجدار فجأة، وسقط العشرات على الأرض.

كان صاحب المنزل بداخل منزله، وسمح للناس بالصعود إلى الشرفة؛ لمشاهدة الاحتفال من ارتفاع 15 مترا، ولم يتوقع حدوث الكارثة.