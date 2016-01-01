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بالفيديو.. سمكة تهاجم سيدة رغم قطع رأسها وإفراغ أحشائها

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 27 دقيقة مضت
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بالفيديو.. سمكة تهاجم سيدة رغم قطع رأسها وإفراغ أحشائها

في مشهد غريب للغاية هاجمت سمكة سيدة في أثناء تنظيفها داخل حوض مطبخها وظلت على ذلك الحال لعدة دقائق رغم قطع رأسها وإفراغها من أحشائها تماما.

 

والتفسير العلمي لهذا الأمر، هو وجود ردة فعل عصبية تكون مختزنة ومتواجدة داخل جذع السمكة الناقل للإشارات العصبية في صورة ترددات كهربية، فيستمر ذلك الجزء في الحركة حتى نفاد الطاقة المتواجدة به، وهو نفس السبب الذي يؤدي إلى استمرار حركة ذيل البرص بعد قطعه.

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