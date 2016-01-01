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بالفيديو .. صقر يفترس حمامة بحرم جامعة أمريكية

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 25 دقيقة مضت
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بالفيديو .. صقر يفترس حمامة بحرم جامعة أمريكية

رصد مقطع فيديو لحظة افتراس صقر لحمامة داخل جامعة كولومبيا في نيويورك.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقع المشهد أمام حشد من الطلاب وظهر خلاله الصقر يفترس الحمامة فيما يتناثر الريش حوله في كل مكان، وقال أحد الطلاب إنه لم يشاهد شيئا كهذا من قبل.

 

استمرت عملية الافتراس لأكثر من 30 دقيقة، واستطاع البعض الاقتراب من الصقر في شجاعة فيما خاف الآخرون وفضلوا المشاهدة من بعيد.

مجموع المشاهدات: 277 |  مشاركة في:

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