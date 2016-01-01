بالفيديو.. رد فعل عريس يرى عروسه ترتدي فستان الزفاف

عرض مقطع فيديو عبر "إنستجرام" رد فعل عريس يشاهد عروسه في فستان الزفاف لأول مرة.

ظهرت علامات السعادة على العريس لحظة استدارة العروس بوجهها له ثم قبلها وسط صيحات الإعجاب والتصفيق من المتواجدين، ويعتقد أن العروسين من تركيا، كما حقق مقطع الفيديو 26 ألف مشاهدة.