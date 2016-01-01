بالفيديو.. لحظة إنقاذ وافد حاول الانتحار في السعودية
بواسطة 2 ساعات 46 دقيقة مضت
تمكن رجال الدفاع المدني في الإحساء، إنقاذ أحد العمالة الوافدة من الانتحار، من فوق أحد المباني بشارع المية بالمملكة العربية السعودية.
وأظهر مقطع الفيديو الشاب وهو يحاول الانتحار من فوق إحدى العمائر، وتجمهر عدد كبير من المارة لمنعه من الانتحار، قبل أن تصل فرق الدفاع المدني وتفشل محاولته.
وتحدث أحد رجال الدفع المدني، معه حيث شتت انتباهه، لينقض آخر عليه ويسيطر عليه ويحبط محاولته في الانتحار.
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