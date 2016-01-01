بالفيديو.. وجبات سريعة جاهزة من التماسيح والثعابين المشوية
بواسطة 2 ساعات 43 دقيقة مضت
نشر موقع ميرور، لقطات صادمة لمطعم يقدم وجبات سريعة جاهزة من التماسيح والثعابين المشوية.
ظهر عامل بأحد المطاعم الشعبية في تايلاند، وهو يشوي تمساحًا وثعبانًا على نار هادئة، وكأنه يطهي خروفًا أو لحمًا عاديًا، حيث طعن الحيوانات الزاحفة بأسياخ معدنية طويلة وبدأ يشويها ببطء على الجمر.
ذكر الموقع أن الزواحف تم نزع جلدها في البداية لاستخدامها في صنع الحقائب باهظة الثمن والأحذية وحافظات النقود، ثم تم تجهيزها لتناول لحومها.
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