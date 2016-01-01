سعودية تخرج الى شوارع الرياض بدون حجاب .. ونشطاء يطالبون بقتلها

أثارت السعودية أنجل الشهري، جدلا شديدا بين مواطني المملكة، بعدما خرجت تتجول في شوارع الرياض مكشوفة الرأس، رافضة ارتداء النقاب أو حتى الحجاب، وفق ما هو متبع في السعودية، ما دفع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" من السعوديين لتدشين هاشتاج بعنوان "نطالب بالقبض على المتمردة أنجل الشهري"، إذ انقسم السعوديون ما بين معارض بشدة لسلوك السيدة السعودية ومؤيد لها.

وعلق عثمان البدر "نطالب بالقبض على المتمردة أنجل الشهري.. كل شخص حر في شخصيته ما لم يخالف النظام نظام الدولة ما فيه عباية أو نقاب في القرآن: لكم دينكم ولي دين.. يطالبون بالقبض عليها ومعاقبتها ويهاجمون فرنسا لأنها عاقبت المخالفة للنظام عقول تعاني من الانفصام".

ورد خالد بن محمد "نطالب بالقبض على المتمردة أنجل الشهري اقبضوا عليها روعتنا وغيرت مفهوم جمال السعوديات بالنسبة لنا".

وتابع عبد الله الشدادي "نطالب بالقبض على المتمردة أنجل الشهري.. اقتلوها وارموا جثتها للكلاب".

وقالت عنون "سيدة سعودية خرجت أمس بدون عباءتها أو الحجاب في الرياض بالمملكة السعودية، وعديد من السعوديين يطالبون اعتذارها".

وأضاف ميكا الجينتل "نطالب بالقبض على المتمردة أنجل الشهري.. الجنسية تحدد نوع العقوبة عند الشعب الأسبانى وش عليكم منها اعتبروها مثل أي أجنبية في أرضكم".

وردت مها الحلوة أن "أنجل الشهري بنت طبيعية في مجتمع مو طبيعي أنجل رفضت تعاليم داعش الإرهابية ورمت العباية فقاموا بتهديدها".