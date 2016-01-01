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بالفيديو.. ثلاثة توائم يلقنون بعضهم «علقة ساخنة»

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 40 دقيقة مضت
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بالفيديو.. ثلاثة توائم يلقنون بعضهم «علقة ساخنة»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بين ثلاثة أطفال توائم.

 

وأظهر مقطع الفيديو الأطفال الثلاثة وهم ينهالون على بعضهم بالضرب، ويقوم طفلان بضرب الآخر ثم ينضم إلى أحدهما ويلقنون الآخر ضربات وظلوا يتبادلون الضربات وسط صراخهم وبكائهم من شدة ضربهم لبعض، ولم تدخل والدتهم لفض العراك بينهم.

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