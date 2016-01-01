بالفيديو.. ثلاثة توائم يلقنون بعضهم «علقة ساخنة»
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بين ثلاثة أطفال توائم.
وأظهر مقطع الفيديو الأطفال الثلاثة وهم ينهالون على بعضهم بالضرب، ويقوم طفلان بضرب الآخر ثم ينضم إلى أحدهما ويلقنون الآخر ضربات وظلوا يتبادلون الضربات وسط صراخهم وبكائهم من شدة ضربهم لبعض، ولم تدخل والدتهم لفض العراك بينهم.
شاشة أخبارنا
هذه نتائج الاختبارات التي أجراها مكتب سلامة المنتوجات الغذائية على "الشعرية الصينية"
أكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية،اليوم الخميس، أن نتائج تحليل أنواع مختلفة من الأرز و منتوج "الشعرية" المستوردة من دول مختلفة جاءت مطابقة للمعايير، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟