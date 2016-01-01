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بالفيديو.. طالب ثانوى يثير ضجة بطلب الارتباط بزميلته وسط المدرسة

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 33 دقيقة مضت
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بالفيديو.. طالب ثانوى يثير ضجة بطلب الارتباط بزميلته وسط المدرسة

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لطالب بمدرسة ثانوية يقدم هدية لحبيبته بين مجموعة من الطلاب الآخرين.

 

لم يذكر مكان التقاط مقطع الفيديو الذي أظهر الفتاة المتحمسة فيما يقف الطالب ممسكا بدمية وقلب ثم جثى على ركبته ومنحهما للفتاة وأخيرا ألبسها دبلة، ثم منحها آخر دبلة لتلبسها له، وقابلت الفتاة الأمر باحتضان زميلها.

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