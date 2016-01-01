بالفيديو.. جن يتسبب في إسقاط رجل خلال الصلاة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم زعموا أن جنًّا يسكن رجلا لم يستطع سماع القرآن أثناء الصلاة، وتسبب في سقوط الأخير على الأرض.
وأظهر مقطع الفيديو الرجل الذي يسكن به الجن، وهو يقف بين المصلين وعندما سمع القرآن راح يؤدي بعض الحركات الغريبة ثم سقط على الأرض ولم يتحرك.
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