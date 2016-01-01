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بالفيديو .. لحظة هروب كلب بحر جريح من فكي قرش

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو .. لحظة هروب كلب بحر جريح من فكي قرش

هاجم قرش كلب بحر بالقرب من شاطئ "كيب كود" وتركه ينزف بغزارة.

 

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقع الهجوم بالولايات المتحدة الأمريكية وظهر كلب البحر يخرج من البحر جريحا فيما ينزف بغزارة، قبل أن ينهار من التعب.

 

يذكر أن أسماك القرش تنتشر بكثرة في هذا الوقت من العام على الشواطئ في "كيب كود"، وكان مقطع الفيديو قد التقط من قبل أحد مستخدمى موقع "يوتيوب".

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