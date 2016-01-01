بالفيديو.. سعودي يحاول إلقاء شاب من الدور الثالث بمول تجاري لتحرشه بزوجته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب سعودي حاول إلقاء آخر من الدور الثالث بأحد مولات الرياض، على خلفية مشاجرة بينهما.

ويظهر المقطع تمكن الموجودين بالمول من منع الشاب الأول من محاولة إلقاء الثاني، الذي اصطحبه أحد موظفي الأمن بالمجمع إلى مكان آخر.

وأشار مغردون، عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، إلى أن المشاجرة نشبت على خلفية محاولة الشاب الثاني التحرش بزوجة الأول.

وانقسم المعلقون على المقطع بين مؤيدٍ للشاب الأول، يطالب بمحاسبة الثاني على فعلته، وعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى سلطتها السابقة، ومعارض له، يرى أن سلطة التقويم يجب أن تكون لولي الأمر حصرًا.