بريطانيا: الحبس مدى الحياة لمستخدمي هواتفهم أثناء القيادة

تدرس الحكومة البريطانية اعتماد قانون جديد ينص على حبس سائقي المركبات والدراجات النارية مدى الحياة في حال تسببوا في وقوع حادث أدى إلى الوفاة بسبب تشتيت انتباههم جراء استخدامهم هواتفهم الذكية أثناء القيادة وعدم التركيز في الطريق.



وتتزامن الفكرة مع اقتراب أعياد الميلاد، حيث تزداد الحوادث المرورية إثر القيادة تحت تأثير تناول الكحول واستخدام الهواتف خلف عجلة القيادة، وينظر وزير العدل البريطاني سام جايما في رفع الحد الأقصى لعقوبة السائقين بسبب الإهمال غير المتعمد المؤدي إلى الوفاة من 14 عاماً إلى السجن مدى الحياة، علماً بأن متوسط عقوبة السائقين المتسببين في قتل المارة أقل من 4 سنوات.



ويأتي القانون بعد وقوع سلسلة من الحوادث المرورية المؤدية إلى وفاة المارة الناجمة عن إهمال السائقين للطريق نتيجة اهتمامهم بهواتفهم إما لقراءة الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني أو المكالمات الهاتفية أو الرد على تحديثات الشبكات الاجتماعية.

ويقدم وزير العدل البريطاني جايما المقترح للتشاور غداّ مع السلطات البريطانية، بعد أن أعلن وزير النقل البريطاني في سبتمبر (أيلول) الماضي أن عقوبة مستخدم الهواتف الذكية خلف عجلة القيادة تصل إلى 6 نقاط سوداء على رخصة القيادة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.