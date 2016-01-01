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بالفيديو والصور.. سمكة قرش تفاجئ سياح بالقفز خارج المياه

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 14 دقيقة مضت
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بالفيديو والصور.. سمكة قرش تفاجئ سياح بالقفز خارج المياه

رصد ركاب سفينة سياحية لحظة خروج سمكة قرش عملاقة من المياه.

 

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كانت السمكة تتناول بعض الطعام الملقى في المياه قبل أن تكشف عن نفسها بالكامل قفزا خارج المياه، بالقرب من سواحل أستراليا، وتصيب السياح بالصدمة.

 

يذكر أنها أحد أربع أسماك قرش شوهدت في نفس اليوم، ويمكن لأحدهم أن يقفز لثلاثة أمتار في الهواء للقبض على فريسته بالرغم من وصول وزن أحدهم إلى طن.

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