بالفيديو.. شاهد ماذا فعل حاكم دبي مع فتاة أثناء التقاط «سيلفي»
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا لرد فعل حاكم دبي محمد بن راشد أثناء تصوير فتاة سيلفي أثناء جولة له.
وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تصور نفسها سيلفي أمام محمد بن راشد ليقترب حاكم دبي منها ويقف بجانبها حتى يظهر في الصورة بشكل أوضح بطريقة عفوية منه، ما أثار إعجاب الفتاة والموجودين.
شاشة أخبارنا
هذه حقيقة انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل زنزانته
أخبارنا المغربية تداولت عدد من الصفحات الفايسبوكية و المواقع الإخبارية، في الساعات السابقة، خبرا يتحدث عن انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجنه بباريس. و استندت المصادر الى صورة ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟