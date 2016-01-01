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بالفيديو.. شاهد ماذا فعل حاكم دبي مع فتاة أثناء التقاط «سيلفي»

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 16 دقيقة مضت
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بالفيديو.. شاهد ماذا فعل حاكم دبي مع فتاة أثناء التقاط «سيلفي»

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا لرد فعل حاكم دبي محمد بن راشد أثناء تصوير فتاة سيلفي أثناء جولة له.

 

وأظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تصور نفسها سيلفي أمام محمد بن راشد ليقترب حاكم دبي منها ويقف بجانبها حتى يظهر في الصورة بشكل أوضح بطريقة عفوية منه، ما أثار إعجاب الفتاة والموجودين.

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