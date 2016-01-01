كينيا: القطاع الصحي أعلن إضرابه.. فهرب 100 مريض عقلي

صورة لم يتم التأكد منها قيل إنها لأحدهم يحاول الهروب (تويتر)

هرب مئة شخص يعانون من أمراض عقلية من مستشفى ماثاري في نيروبي، وذلك أثناء إضراب في قطاع الصحة بدأ اليوم ويطالب من خلاله الأطباء والممرضون بتحسين رواتبهم وظروف عملهم، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.



وأطلقت السلطات الكينية عملية لإعادة المرضى إلى المستشفى، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذي ستاندرد"، التي نشرت صورة لرجل يتسلق جدران المنشآة الصحية.

وبدأ الأطباء والممرضون إضراباً على الصعيد الوطني من أجل المطالبة بتحسين ظروف عملهم ورواتبهم عقب فشل الحوار بين النقابات ووزارة الصحة.



وكان من المقرر أن يجتمع الطرفان مساء أمس ولكن مسئولي وزارة الصحة لم يحضروا في موعدهم، لذا أعلن العاملون بقطاع الصحة إضرابهم ونفذوا مظاهرة اليوم الإثنين.



وأعلنت الوزارة اليوم استعدادها للتفاوض وطالبت المضربين بالعودة لمراكز عملهم لتجنب حدوث أزمة في القطاع.



وأشارت صحيفة "ذي ستاندرد" إلى أن الممرضين والأطباء كانوا حذروا المواطنين بشكل مسبق بضرورة الاستعداد لـ"أطول إضراب في التاريخ".