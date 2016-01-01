بالفيديو.. لقطات مثيرة لرجل يأكل دجاجة نيئة
أثارت لقطات لرجل سعودي، جدلًا واسعًا، بعد نشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، يأكل دجاجة نيئة.
ظهر الرجل في مقطع الفيديو يمسك دجاجة سليمة نيئة، ويأكلها أمام الكاميرا، وكأنه أمر طبيعي، ثم واصل أكله للحم الدجاج غير المطهي.
بدا الشاب سعيدًا بوجبته المثيرة للاشمئزاز، وأنهاها بتناول مشروبًا ضخمًا من المياه الغازية.
شاشة أخبارنا
صور صادمة لفتاة داخل قسم الولادة تهز الفيسبوك وتفضح وزارة الصحة
أخبارنا المغربية - كريم المصلي تداولت مجموعة من الصفحات المغربية الفيسبوكية صورا صادمة ، قيل أنها لفتاة وضعت حملها الاسبوع الماضي داخل قسم الولادة بالمستشفى الجهوي ... تفاصيل أكثر
- مهاجر مغربي يوجه لكمة لرجل أمن بمطار محمد الخامس ويمزق زيه الرسمي لهذا السبب
- الحموشي يأمر بالتحقيق في تصريحات" كوافورة" هددت سائق طاكسي ب "زوجها الديفيزيونير"
- روسيا تحتج رسميا على تصريحات بنكيران ، والخارجية المغربية تنزع فتيل الأزمة
- هذه هي كلفة نقل النزال الأخير للبطل العالمي بدر هاري على القنوات الوطنية
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟