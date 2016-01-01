بالفيديو.. لقطات مثيرة لرجل يأكل دجاجة نيئة

أثارت لقطات لرجل سعودي، جدلًا واسعًا، بعد نشر فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي، يأكل دجاجة نيئة.

ظهر الرجل في مقطع الفيديو يمسك دجاجة سليمة نيئة، ويأكلها أمام الكاميرا، وكأنه أمر طبيعي، ثم واصل أكله للحم الدجاج غير المطهي.

بدا الشاب سعيدًا بوجبته المثيرة للاشمئزاز، وأنهاها بتناول مشروبًا ضخمًا من المياه الغازية.