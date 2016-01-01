كيف نخزن الأحذية ونحافظ عليها.. الخبراء يقدمون النصائح

يمتلك الشخص العادي عدة أزواج من الأحذية، ولكن هناك أشخاص في مجتمعنا الاستهلاكي يمتلكون العشرات. وبالتالي فمن الضروري إيجاد مكان في المنزل لتخزين كل هذه الأحذية. وتركها ملقاة هكذا على الأرض ليس الحل.

وتقول كلاوديا شولتس من رابطة صناعة الأحذية (دي إس آي): "هذا يبدو شكل غير مرتب خاصة إذا كانت الأحذية متسخة". ناهيك عن الرائحة الكريهة المنبعثة منها. وأحد الحلول العملية هي الحصول على خزينة أحذية حتى ولو كانت قطعة الأثاث الأقل جاذبية في مدخل المنزل.

من جانبها تقول أورسولا غايسمان وهي محللة اتجاهات في رابطة صناعة الأثاث (في دي إم): "خزينة الأحذية كانت وستظل دائما قطعة أثاث نفعية من الدرجة الأولى". ما يعني أن أحدا لا يريد خزينة ضخمة إنما يريد الجميع وضع عدد كبير من الأحذية بها. وأحد الطرق العملية بدرجة أكبر هي اختيار خزينة متينة وذات تهوية جيدة.

وتضيف غايسمان: "يجب ألا تكون أبوابها تغلق بإحكام مثل الثلاجة". وسوف تساعد فتحات التهوية على الجانبين في تدوير الهواء. ولتقليل تراكم الرائحة لا تضع زوج من الأحذية مباشرة في الخزينة بعد خلعها من القدمين.

أما شولتس فترى: "ترك الأحذية في الهواء لأربعة وعشرين ساعة فكرة جيدة بشكل عام". ووضع معطر جو، ليمونة أو بطرمان من حبوب القهوة داخل الخزينة سوف يساعد أيضاً. وهناك سبب أخر جيد للحصول على خزينة أحذية وهو أنها سوف تحمي أحذيتك من الأشعة فوق البنفسجية والغبار.

ولا يهم ما إذا كنت ستختار خزينة مفتوحة أو مغلقة، فتنظيم المساحة المتاحة فيها ضروري. وإلقاء الأحذية بإهمال أو تكديسها داخل الخزينة يبعد قطعة الأثاث هذه عن هدفها. وسوف تصبح الأحذية غير لائقة وسوف ينتهي الحال بنسيانك أنك تملك الحذاء البعيد عن النظر.

وتنصح مدربة أسلوب الحياة ريتا شيلكه بالقيام بانتظام بتصفية الأحذية القديمة أو تلك التي لم تعد تلقى قبول. وتنصح أيضاً بأن تبقي في مدخل المنزل الأحذية التي تستخدم يومياً. ويتعين وضع الأحذية التي يتم ارتدائها من حين لأخر في مكان خاص مثل رف منفصل في خزينة الملابس. وتنصح شيلكه قائلة: "يجب تصنيف الأحذية قطعاً وفقاً للمناسبة التي ترتدي فيها".

والتصنيف أيضا على أساس الموسم فكرة جيدة أيضا. وللتخزين لفترة طويلة، لا يجب إبقاء الأحذية في صناديق أو أكياس بلاستيكية إنما في حقائب من القماش تسمح بنفاذ الهواء. واعمل على تنظيف الأحذية وتلميعها قبل تخزينها لفترة طويلة من الوقت وإلا ستجدها بعد ذلك قد أصابها العفن.