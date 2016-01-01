بالفيديو: هل هذه الصور دليل على وجود العمالقة على الأرض؟
أظهر تسجيل مصور صادم نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني مجموعة من الصور التي تظهر العديد من الهياكل العظمية العملاقة والتي قال العلماء بأنها دليل قاطع على أن حجم الإنسان كان أكبر من حجمه الحالي بعشرات المرات.
وأظهرت إحدى الصور عظاماً عملاقة في صندوق زجاجي، بينما أظهرت صورة أخرى أربعة رجال وهم ينقلون جمجمة عملاقة إلى أعلى إحدى التلال باستخدام عربة.
وبحسب الفيديو فإن الهياكل العظمية التي تم العثور عليها في الولايات المتحدة اختفت بشكل غامض بعد اكتشافها مباشرة في عام 1912. وعلى الرغم من هذه الاكتشافات، إلا أن متحف سميثونيان في العاصمة الأمريكية واشنطن أنكر أي وجود لهذه الهياكل العظمية العملاقة.
ويعتقد بعض العلماء بأن العمالقة عاشوا في قديم الزمان في أمريكا والعديد من المناطق حول العالم، إذ تجاوز طولهم 10 أمتار، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.
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