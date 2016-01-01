شركة هندية تنتج أكياساً بلاستيكية قابلة للأكل

في محاولة لمكافحة التلوث الناتج عن الأكياس البلاستيكية، بدأت شركة هندية بإنتاج نوع خاص من الأكياس مصنوع من مزيج من النشاء والزيوت النباتية الطبيعية، ويمكن التخلص من هذه الأكياس عبر أكلها.



ويقول أشواث هيدج (25 عاماً) مؤسس شركة "إنفي غرين" إنه جاء بهذه الفكرة، بعد أن لاحظ معاناة الناس في تأمين بدائل عن الأكياس البلاستيكية، في أعقاب الحظر الذي فرضته العديد من المدن في الهند على استخدامها، فقرر العمل على تصنيع أكياس بديلة وصديقة للبيئة.



وأمضى هيدج حوالي 4 سنوات من البحث والتجارب على مختلف المواد، قبل أن يتوصل إلى تركيبة من 12 مادة طبيعية، واستطاع تحويل هذه التركيبة إلى أكياس شفافة تشبه إلى حد بعيد الأكياس البلاستيكية المعروفة، ولكنها قابلة للانحلال، بل ويمكن أكلها دون أن تشكل أي خطر على الصحة بحسب موقع أوديتي سنترال.



وعلى الرغم من أن تكلفة إنتاج هذه الأكياس تفوق الأكياس البلاستيكية التقليدية بحوالي 35%، إلا أنها تساعد في نفس الوقت في توفير النقود التي تصرف على التخلص من التلوث الناتج عنها، حيث يمكن أن تتحلل بشكل طبيعي في غضون 180 يوم، وإذا وضعت في الماء بدرجة حرارة الغرفة يمكن أن تتحلل خلال يوم واحد، بل ويمكن أن تتم عملية التحلل خلال 15 ثانية فقط في حال وضعت الأكياس في الماء المغلي.