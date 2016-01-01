بالفيديو: تعرف على الطفل الأكثر مرونة في العالم

يملك فتى برازيلي موهبة فريدة تجعله جديراً بلقب الأكثر مرونة في العالم، حيث يستطيع ثني جسده إلى الخلف، والسير على يديه وممارسة تمرين الضغط وهو على هذه الوضعية.



وفي مقطع الفيديو الذي تناقله مستخدمو فيس بوك، يظهر الفتى وهو يؤدي حركات لا تصدق وسط الشارع، حيث راح يتشقلب ويسير على يديه وجسمه مقلوب للخلف، بل وأدى تمرين الضغط وهو يحمل كامل وزن جسمه فوق يديه.



ووقف المارة ومن بينهم شرطي مرور يتفرجون على هذا العرض المدهش، وهم غير مصدقين لبراعة الفتى وقدرته على ثني جسده وأداء حركات بغاية الصعوبة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وأثار هذا الفيديو موجة من التعليقات على الفيسوك، وعبر العديد من المعلقين عن إعجابهم بقدرات هذا الفتى على صغر سنه، وطالب البعض بإدراجه في سجل غينيس للأرقام القياسية كأكثر طفل مرونة في العالم.