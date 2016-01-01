الحظ العاثر قاد اللص إلى متجر لبيع الدوائر التليفزيونية المغلقة





قاد الحظ العاثر أحد اللصوص في ماليزيا إلى القيام بمحاولة سطو جريئة على محل لبيع الدوائر التليفزيونية المغلقة “CCTVs” ليشاهده صاحب المتجر وهو في مكان بعيد على هاتفه الذكي.



واقتحم الرجل “37 عاما” المتجر ولم يكن أحد به، ولكن صاحب المكان، الذي كان يقوم ببعض الأعمال التجارية في مكان آخر، انتبه لوجود الرجل عندما كان يراجع البث الحي للكاميرات التليفزيونية المغلقة في مكتبه بالمحل، وذلك من خلال هاتفه الذكي.



وقال مسؤول بالشرطة إن صاحب المتجر قدم على الفور تقريرا للشرطة، واستنادا إلى تسجيلات الدائرة التليفزيونية المغلقة والتي ضبطت صورة اللص وما قام به في المتجر، تعقبت الشرطة الرجل في نفس اليوم وتمكنت من القبض عليه.



وذكرت صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية أن الشرطة صادرت من منزل اللص بندقية وخزنة رصاصات فضلا عن ساطور ومنشار، وبفحص سجله الإجرامي تبين أنه ارتكب 18 جريمة جنائية.‎