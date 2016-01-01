بالفيديو: حيوان فقمة يقتحم قارباً سريعاً بحثاً عن السمك

أظهر تسجيل مصور طريف نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام حيوان فقمة باقتحام قارب سريع، بحثاً عن السمك بالقرب من أحد الشواطئ بولاية كاليفورنيا الأمريكية، قبل أن يعمد ركاب القارب لتقديم وجبة دسمة من السمك له.



وقال موقع "يو بي آي" الإلكتروني بأن مجموعة من الصيادين كانوا يبحرون على متن قاربهم السريع بالقرب من الشاطئ عندما فوجئوا بزيارة ضيف طارئ لم يتوقعوها أبداً.



وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره أحد ركاب القارب في وقت لاحق على موقع يوتيوب الإلكتروني، حيوان الفقمة وهو يعتلي مؤخرة القارب ويبدأ بالصراخ. وما كان من ركاب القارب إلا أن بدأوا بتقديم السمك للفقمة.



وقالت مصورة الفيديو: "فوجئنا بحيوان فقمة يتشبث بمؤخرة قاربنا، وبدأنا بتقديم السمك له. لقد كان حيواناً ظريفاً وودوداً".