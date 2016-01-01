بالفيديو: كيف يسرق اللصوص سيارتك وهي مقفلة

أظهر مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة في أحد الشوارع بجنوب أفريقيا طريقة بسيطة بات اللصوص يستخدمونها لسرقة السيارات دون أن يشعر أصحابها.



وفي بداية الفيديو تظهر سيارة تقودها سيدة، وهي تقترب من موقف للسيارات، وفي نفس الوقت كان رجل يتبعها إلى أن استقرت السيارة في الموقف. وفي اللحظة التي فتحت فيها السائقة الباب الأمامي لتخرج، فتح اللص الباب الخلفي دون أن يحدث أية ضجة.



وبعد أن استخدمت صاحبة السيارة جهاز التحكم عن بعد لإقفالها، غادرت المكان، غير مدركة أن أحد أبواب سيارتها لا يزال مفتوحاً. وعندما اطمأن اللص لمغادرتها، عاد ودخل من الباب الذي فتحه بنفسه، ليسرق كيساً كانت قد تركته المرأة في الداخل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وتقول إلماري تويلي المتحدث باسم شركة التأمين "فيرسكر" إن هذه الطريقة باتت تستعمل على نحو واسع لسرقة السيارات، فهي تساعد اللصوص على اقتناص أجهزة الكمبيوتر والهواتف والنظارات والمجوهرات وحقائب التسوق وغيرها، ودون أن يشعر أحد بذلك، لأن أجهزة الإنذار لا تعمل إلا إذا كانت جميع أبواب السيارة مقفلة.