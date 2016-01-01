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بالفيديو.. لحظة سرقة دراجة هوائية في وضح النهار بالمغرب

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 3 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة سرقة دراجة هوائية في وضح النهار بالمغرب

رصدت كاميرا المراقبة لحظة سرقة شخص دراجة هوائية من فناء منزل في وضح النهار بمدينة أكادير في المغرب.

 

وأظهر مقطع الفيديو لحظة اقتحام الرجل المكان وبعدما تأكد من عدم وجود أحد بالمكان وقف بجانب أحد السيارات لبضع ثواني، ثم قام بسرقة دراجة هوائية وفر هاربا من المكان.

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