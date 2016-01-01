بالفيديو.. قفازات يد خارقة تصمد أمام السكاكين والمطارق
طور مصمم تشيلي قفازات يد خارقة تتمتع بمتانة وقوة عاليتين، قادرة على الصمود ضد المسامير والفؤوس والسكاكين الحادة والمطارق، من أجل حماية أيدي عمال البناء من أي إصابات عمل خطيرة.
وقال المصمم جورج سجومبيش: إن القفازات التي أطلق عليها اسم "AB5 Safety Glove Mark VIII" مصنوعة من النتريل المقاوم للتمزق والانزلاق والقطن، لكن المادة السرية التي تجعل القفازات قوية صامدة أمام تلك الأدوات الخطيرة، لم يفصح عنها.
ويأمل المصمم في العثور على مصنع وشركة توزيع وتسويق لطرح ابتكاره على مستوى العالم، واصفًا القفازات، التي فازت بميدالية ذهبية في معرض الابتكارات الأمريكي لعام 2016، بأنها أول قفازات في العالم "آمنة وقوية".
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