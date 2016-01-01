تغريم سائحين لممارستهما الجنس في "مكان غير عادي"

فرضت شرطة لاتفيا اليوم الجمعة غرامة مقدارها 250 يورو أي ما يعادل (263 دولار) على سائحين بعد أن ضبطتهما يمارسان الجنس عند سفح نصب الحرية في العاصمة ريغا، العاشقان أحب ممارس العلاقات الحميمية في " في مكان غير عادي".

كشفت لقطات الفيديو التي التقطتها الدوائر التليفزيونية المغلقة أن السائحين، رجل ألماني ( 23 عاماً) وامرأه إسبانية (21 عاماً) تحديا برودة الطقس التي بلغت 6 درجات مئوية فقط لقضاء شغفهما عند سفح النصب البالغ ارتفاعه 42 مترا.

ويكرم هذا النصب الجنود الذين قضوا في حرب استقلال لاتفيا عن الامبراطورية الروسية فى الفترة بين عامى 1918 و920، ووصلت الشرطة إلى مسرح الواقعة بعد انتهاء لقائهما الساخن.

وقال الاثنان انهما كانا يريدان ممارسة الجنس في مكان غير عادي، دون أن يدركا أهمية النصب التذكاري.