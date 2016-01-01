بالفيديو.. لقطات مذهلة لشمبانزي يصطادون بأغصان الأشجار
بواسطة 2 ساعات 50 دقيقة مضت
نشر موقع ميرور لقطات مذهلة لقرود الشمبانزي تستخدم أغصان الشجر للصيد من بركة مياه.
تم رصد مجموعة من الشمبانزي يجلسون معا للصيد من الأنهار والأودية الضحلة لتوفير احتياجاتهم اليومية من الطعام، وثبّت باحثون ألمان كاميرات بالقرب من تجمعاتهم في غينيا، واكتشفوا أن القرود يمكنها استخدام الأغصان لصيد الطحالب من قاع الأنهار.
كما أظهر الباحثون في دراستهم أن الشمبانزي يغير الغصن ليتناسب مع حجم الطحالب الموجودة.
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