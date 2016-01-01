بالفيديو: معلم يجبر الطلاب على صفع بعضهم بسبب التأخير

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في الصين مقطع فيديو صادم، يظهر فيه مدرس جامعي وهو يرغم طلابه على صفع بعضهم البعض عقاباً لهم على التأخير عن الدرس.



وقالت صحيفة الشعب الصينية إن المعلم الذي يعمل في كلية هيكسي الجامعية للطب بمقاطعة غانسو وسط الصين، أرغم كل طالبين على صفع بعضهما، ولم يكن مسموحاً لأي طالب بالدخول، إلا بعد تبادل الصفعات مع زميله.



وفي مقطع الفيديو الذي انتشر على موقع ويبو، يطلب المدرس من الطلاب صفع بعضهم عقاباً لهم على التأخير، مهدداً بأن يصفع أي طالب لا يمتثل لذلك، أو لا تكون الصفعة قوية كفاية، بل وشوهد وهو يصفع طالبتين بنفسه، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وبعد انتشار مقطع الفيديو على نحو واسع يوم الخميس الماضي، سارعت إدارة التعليم في مقاطعة غانسو إلى فتح تحقيق في الحادثة، وعُقد اجتماع طارىء في الجامعة لمناقشة ما ورد في المشاهد.



وأكد بيان رسمي نشرته الجامعة في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة وقوع الحادثة، وتم طرد المعلم المتورط وفقاً لأحكام القانون، وزار مسؤولون كبار في الكلية الطلاب الذين تعرضوا للصفع وقدموا لهم الاعتذار بشكل رسمي.