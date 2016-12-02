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الشباب في اليابان يعزفون عن الزواج

بواسطة أخبارنا المغربية 18 دقيقة مضت
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الشباب في اليابان يعزفون عن الزواج



أصبحت العلاقات الحميمية في اليابان من أكبر المشاكل التي يواجهها سكان البلاد حاليا حيث أصبح الشباب يعزفون عن الزواج.

ووجدت آخر الاحصاءات الحكومية أن 69% من الرجال اليابانيين و59% من النساء ليس لديهم شريك ولم يدخلوا في أية علاقة غرامية.

وتضم البلاد أدنى معدلات الولادة في العالم مع ولادة 8.4 طفل فقط لكل ألف نسمة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأفاد المعهد الوطني للسكان وبحوث الأمن الاجتماعي من خلال دراسة قام بها بأن حوالي 80% من اليابانيين غير المتزوجين يرغبون في الزواج - وفقا لروسيا اليوم نقلا عن صحيفة ” ذي انديبندنت” .

وأظهر مسح اجتماعي انخفاض نسبة اليابانيين في العقد الثالث من العمر الذين يرغبون في الزواج، ومن المتوقع أن ينخفض عدد السكان بالبلاد من 127 مليون نسمة إلى 87 مليون نسمة بحلول العام 2060.

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