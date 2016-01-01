بالفيديو.. لقطات مثيرة لرجل يقفز بين صخور ارتفاعها 366 مترا

قام مجموعة من الرجال يمارسون الألعاب الخطرة بمهمة مستحيلة عندما قفزوا بين صخور ارتفاعها 366 مترا فوق المدينة الخلابة سفولفار بالنرويج.

ولفت المخاطر "براج هيرنز" البالغ من العمر 18 عاما الأنظار إليه بعد تسجيل أخيه مقطع فيديو له وهو يقفز بين صخرتين من ارتفاع شاهق، ونشره على الإنترنت.

وقال براج عن سبب خوض هذه التجربة المستحيلة: إنه أراد أن يقوم بشيء لم يفعله أحد من قبل.