بالفيديو.. لقطات مثيرة لرجل يقفز بين صخور ارتفاعها 366 مترا
بواسطة 4 ساعات 26 دقيقة مضت
قام مجموعة من الرجال يمارسون الألعاب الخطرة بمهمة مستحيلة عندما قفزوا بين صخور ارتفاعها 366 مترا فوق المدينة الخلابة سفولفار بالنرويج.
ولفت المخاطر "براج هيرنز" البالغ من العمر 18 عاما الأنظار إليه بعد تسجيل أخيه مقطع فيديو له وهو يقفز بين صخرتين من ارتفاع شاهق، ونشره على الإنترنت.
وقال براج عن سبب خوض هذه التجربة المستحيلة: إنه أراد أن يقوم بشيء لم يفعله أحد من قبل.
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