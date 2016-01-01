بالفيديو .. سيارة تصدم شاحنة تستدير على الطريق

نشر سائق شاحنة مقطع فيديو يرصد حادث تصادم بينه وبين سيارة أخرى طالبا من متابعيه عبر "فيس بوك" بالحكم بمن مخطئ فيهما.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كان سائق الشاحنة يسير على الطريق بينما يحاول الاستدارة ليسير بنفس اتجاه سيارة مسرعة من الخلف والتي صدمته بقوة دون أن يلاحظ سائقها أن سائق الشاحنة يدير سيارته في نفس اتجاهه.

وقع الحادث بمدينة ديفون وقال البعض إن سائق الشاحنة هو المخطئ لكن الأغلبية أجمعت على خطأ سائق السيارة.