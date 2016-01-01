طفلان يستخدمان مسدس لعبة لسرقة سيدتين بألمانيا
ذكرت الشرطة الألمانية الأحد (11كانون أول/ ديسمبر 2016) أن طفلين قاما بسرقة سيدتين في مدينة فيلهلمسهافن الألمانية باستخدام مسدس لعبة مسروق. وأوضحت الشرطة أن الطفلين طلبا من السيدتين بعض النقود باستخدام مسدس لعبة أمس السبت وفرا بها، ثم عادا بعد وقت قصير مجدداً وطالبا السيدتين تحت تهديد المسدس بعدم الاتصال بالشرطة.
لكن السيدتين اتصلتا بالشرطة وتم العثور علي الطفلين سريعاً بفضل وصف السيدتين لهما. وأقر الطفلان بفعلتهما وبسرقة المسدس اللعبة، ولكن لم يتم العثور على النقود معهما. ونظراً لأنهما لم يبلغا سن المسؤولية القانونية حتى الآن، سلمتهما الشرطة إلى أولياء أمورهما.
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