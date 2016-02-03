تعرف على قائمة أغنى أغنياء أوروبا

يعد الاستقرار السياسي عاملا مهما لدى أغنى أغنياء العالم، فهي الفترة التي تُسهل لهم العمل من دون مخاوف، ولذلك تضم أوروبا عددا هاما من أغنى أغنياء العالم.

وعلى الرغم من أن المنطقة تشهد بعض الاضطرابات بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأحداث الحاصلة في أوروبا إلا أنها تضم عددا لا بأس به من الأغنياء، وقامت صحيفة “صانداي تايمز” بوضع قائمة لأغنياء أوروبا ويأتي في ترتيب العشر الأوائل الآتي ذكرهم - وفقا لروسيا اليوم .

1. أمانسيو أورتيجا:

هو رجل أعمال إسباني ومؤسس شركة الأزياء إينديتيكس، يبلغ من العمر 80 عاما، وتبلغ القيمة الصافية لثروته 50.2 مليار جنيه استرليني، ويعد بذلك ثاني أغنى شخص في العالم.

2. إينغفار فيودور كامبراد وعائلته:

كامبراد هو رجل أعمال سويدي وهو مؤسسة شركة الأثاث العالمية “إيكيا” وفي الوقت الحالي مصنف كثاني أغني شخص في أوروبا ورابع أغنى شخص في العالم.

ويبلغ كامبراد 90 عاما من عمره وتصل القيمة الصافية لثروته إلى 38.3 مليار جنيه استرليني.

3. كارل ألبريشت الإبن وبيت هايستر:

تعد أسرة الراحل كارل هانز ألبريشت من أغنى أغنياء أوروبا وهو مؤسس سلسلة المراكز التجارية “ألدي” مع شقيقه ثيو، وتوفي ألبريشت الأب في عام 2014 تاركا وراءه ثروة كبيرة صنفت أسرته من أكبر المليارديرات في العالم ومن أغنى أغنياء ألمانيا حيث تقدر صافي ثروته بـ27.1 مليار جنيه استرليني.

4. سيرجي برين:

هو عالم حاسوب أمريكي، روسي الأصل، يبلغ من العمر 43 عاما، وهو من أسس مع لاري بيج شركة غوغل ويترأس الآن “Alphabet” الشركة الأم لغوغل، ويقدر صافي ثروته بـ26.1 مليار جنيه استرليني، ويُصنف برين بالمركز 12 في قائمة أغنياء العالم.

5. ستيفان كوانت وسوزان كلاتن:

ورث ستيفان كواندت وسوزان كلاتن ثروتهما عن أبيهما هيربرت كواندت الذي أنقذ شركة “بي أم دبليو” من الإفلاس في ستينات القرن الماضي وحولها إلى عملاق صناعي.

ويبلغ ستيفان 50 عاما من عمره فيما تبلغ شقيقته 54 عاما وتُقدر صافي ثروتهما بـ25.4 مليار جنيه استرليني.

6. ليليان بيتنكور:

ليليان بيتنكور هي سيدة أعمال فرنسية عمرها 94 عاما، واسمها من ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم حيث بلغت القيمة الصافية لثرواتها 25 مليار جنيه استرليني.

7. برنار أرنو

هو ملياردير ورجل أعمال فرنسي يبلغ عمره 67 عاما، وهو مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لويس فيتون لمختصة ببيع السلع الفاخرة التي تتكون من أكثر من خمسين ماركة من الماركات والعلامات التجارية العالمية الفاخرة بما في ذلك لويس فويتون وبيت الشمبانيا مويت شاندون، وتصل قيمة ثروته الصافية إلى 23.6 مليار جنيه استرليني.

8. ستيفان بيرسون ولوتي ثام:

وهما رجلي أعمال من السويد، ويملك الشقيقان جزءا كبيرا من شركة أزياء “إتش آند أم” التي أسسها والدهما إرلينغ بيرسون، ويبلغ ستيفان 69 عاما فيما يبلغ عمر ولوتي 67 عاما، وتقدر صافي ثروتهما بـ 21.7 مليار دولار.

9. عائلة هنكل:

تملك العائلة شركة هنكل والتي تقوم بتصنيع منتجات النظافة الشخصية ومنتجات الغسيل والتنظيف وأيضا منتجات المواد اللاصقة لأغراض الاستهلاكية والصناعية، وتقدر الثروة الصافية للأسرة بـ 18.7 مليار جنيه استرليني.

10. عائلة هوفمان:

تمتلك العائلة شركة رعاية طبية عالمية سويسرية وهم أحفاد ” فريتز هوفمان-لا روش ” مؤسس عملاق الأدوية السويسرية، وتبلغ صافي ثروتهم 18.4 مليار جنيه استرليني.