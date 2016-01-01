اختلس 5 ملايين دولار من عمله لينفقها على لعبة فيديو لهاتفه الذكي

اختلس أمريكي مهووس بألعاب الفيديو 5 ملايين دولار من عمله، وأنفق نحو مليون دولار منها على لعبة "جيم أوف وور" أو "لعبة الحرب" على هاتفه الذكي "آي فون"، بالإضافة إلى اقتناء أسطول سيارات فارهة وإجراء عمليات جراجية تجميلية وتذاكر لمباريات كرة قدم.



وتنظر محكمة جزئية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في قضايا فساد متعددة موجهة لأمريكي يدعى كيفين لي (45 عاماً) يعمل لدى شركة للمعدات الثقيلة "هولت كاليفورنيا" منذ عام 2008 إلى عام 2015، حيث اعترف كيفين بتهم الاحتيال وغسيل الأموال الموجهة ضده.



ومن ضمن الملايين التي سرقها المتهم من الشركة التي كان يعمل بها، أنفق نحو مليون دولار على لعبة فيديو يعشقها، حيث تتيح "لعبة الحرب" المبارزة ضد ملايين اللاعبين الآخرين حول العالم، وهي لعبة مجانية عند تحميلها، لكن طلب الشراء داخل اللعبة من أجل بناء مملكة وآلة حرب خاصة يتطلب مبالغ طائلة، حيث وصل متوسط إنفاق اللاعب على هذه اللعبة في عام 2015 نحو 550 دولار في اليوم.



بالإضافة إلى ذلك، أنفق كيفين الأموال التي اختلسها من الشركة في تجديد الاشتراك السنوي بنادي سكرامنتو كينغز للسلة في كاليفورنيا وتذاكر حضور مباريات فريق سان فرانسيسكو 49 لكرة القدم الأمريكية، وعضوية بنادي غولف للمشاهير، وكذلك الإنفاق على عمليات جراحية تجميلية وشراء سيارات فارهة.



وستنطق المحكمة بالحكم النهائي في شهر مايو (أيار) المقبل، ومن المتوقع أن تصل العقوبة القصوى إلى السجن لمدة 20 عاماً. ويصبح كيفين أحد أبرز الشخصيات في العالم التي تستفيد منه لعبة الحرب الاستراتيجية الجماعية، بحسب موقع "إيه آر إس تكنيكا" المعني بالأخبار التقنية.