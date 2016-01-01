بالفيديو.. رد فعل باكستاني هاجمته مجموعة كلاب في الشارع

أصيب رجل باكستاني بحالة هستيرية عندما هاجمته مجموعة من الكلاب في الشارع.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاثة كلاب يهاجمون رجلا باكستانيا، حيث حاول الأخير الدفاع عن نفسه وبدأ يواجههم ويؤدي بعض الحركات المضحكة والكوميدية أمامهم.