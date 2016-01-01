بالفيديو.. لحظة تنفيذ فتاة لسرقة خاطفة في لمح البصر
رصدت كاميرات المراقبة داخل محل ملابس لحظة تنفيذ فتاة لسرقة خاطفة، استطاعت خلالها الاستيلاء على هاتف صاحب المحل في لمح البصر.
وتواجدت الفتاة داخل المحل بغرض الشراء ثم استغلت فرصة ابتعاد ضحيتها لتلتقط الهاتف في بسرعة شديدة وتضعه في جيبها وتنصرف به في الحال، ولم يذكر ناشر المقطع معلومات تفصيلية عن مكان الواقعة.
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