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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة في منتصف طريق

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالفيديو.. مشاجرة عنيفة في منتصف طريق

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد مشاجرة عنيفة بين شخصين يبدو أنهما وافدان في أحد الشوارع بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية.

 

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثّقه أحد الأشخاص من داخل سيارته بكاميرا جواله، مشادة كلامية بين شخصين في منتصف الطريق وانهالا على بعضهما بضرب مبرح حتى تدخل عدد من الأشخاص لفض العراك بينهما.

 

ولم يذكر ناشر الفيديو أي تفاصيل عن سبب الشجار.

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