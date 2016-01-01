بالفيديو: فتى يحمي متجر مجوهرات من السرقة بضربة كاراتيه واحدة

تصدى فتى تركي في الثانية عشرة من عمره للص مسلح اقتحم متجراً للمجوهرات بهدف سرقته، حيث نفذ ضربة كاراتيه ضد اللص أفقدته السيطرة ودفعته للفرار من المكان وهو يجر أذيال الهزيمة.



أظهر مقطع فيديو مثير نشر على موقع يوتيوب، لحظة اقتحام لص لمتجر للمجوهرات في إحدى المدن التركية، وإشهاره السلاح في وجه البائع بهدف السطو على المتجر. وصادف وجود فتى في الثانية عشرة من عمره داخل المتجر وقت وقوع الحادث.



وعندما أخرج اللص مسدسه من الحقيبة وأشهره في وجه البائع، تدخل الصبي دون تردد ونفذ حركة كاراتيه ضد اللص أسقطت المسدس من يده على الأرض.



وحاول اللص أن يتعارك مع الفتى قبل أن يقفز البائع من خلف طاولة البيع ويهرع لنجدته، الأمر الذي دفع اللص للفرار من المتجر صفر اليدين.



ويذكر بأن الحادثة التي وقعت في منطقة باغجيلار في القسم الأوربي من مدينة إسطنبول، تم رصدها بكاميرات المراقبة ما ساعد الشرطة على تحديد هوية اللص بسهولة، حيث قامت باعتقاله على الفور ووجهت إليه تهمة محاولة السطو المسلح، وفق صحيفة ميرور البريطانية.