بالفيديو: "بست باي" تفاجئ صبياً يزور موقعها يومياً

فاجأت شركة "بست باي" الأمريكية للتجزئة صبياً بهدية كان يحلم بها ويتمناها، حيث أهدته جهاز الألعاب المنزلي من نينتندو "وي يو"، لأنه يزور موقعها كل يوم، ليلعب بالجهاز، وليكون هدية الشركة للطفل مع اقتراب العام الجديد والكريسماس.



ولاحظ موظفو الشركة أن صبياً يأتي كل يوم ليلعب على شاشة جهاز "وي يو"، لذا قرروا أن يشتروا الجهاز ويهدوه للصبي، في لفتة إنسانية من الموظفين.



والتقط مدير المتجر مقطع فيديو أثناء إهداء الموظفين الجهاز للصبي، لتكون هديتهم له بمناسبة الكريسماس، ورفع المدير رحيم ستور المقطع على يوتيوب.



ويظهر في المقطع أحد موظفي الشركة وقد اقترب من الصبي الذي يجلس أمام شاشة جهاز "وي يو" حاملاً في يده صندوق جهاز الألعاب، قائلاً له "بناء على رغبة جميع موظفي متجر بست باي، نهديك جهاز الألعاب وي يو، حتى لا تضطر إلى المجيء كل يوم إلى المتجر".



قابل الصبي هذه المشاعر الفياضة المليئة بالحب والحنان، بالصمت والسكوت، في بداية الأمر، نظراً لدهشته، إلى أن قال لهم "شكراً جزيلاً لكم".



يُذكر أن سعر الجهاز يبلغ 299.99 دولاراً أمريكياً لدى متجر بست باي في نيويورك.