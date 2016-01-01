بالفيديو.. عروس تفاجئ عريسها بأغنية رومانسية بصوتها

فاجأت عروس عريسها بمفاجأة غير متوقعة في حفل زفافهما، أصابته بحالة من الدهشة والسعادة، بعدما بدأت في الغناء له بصوتها خلال رقصة مشتركة.

وأشعلت العروس حفل زفافها بأداء أغنية على قلبي ملك للفنانة ماجدة الرومي، بصوت وأداء رائع نال إعجاب الحضور ومشاهدي المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.