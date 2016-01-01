بالفيديو.. مصارع يفقد أعصابه عقب خسارته ويوجه لكمة لفتاة الحلبة

فقد المصارع الأمريكي أندرو ويتني، الملقب بـ"الوحش" أعصابه، بعد خسارته أمام مواطنه فارخاد شاريبوف، ولم يجد أمامه سوى توجيه لكمة قوية لفتاة الحلبة في محاولة لإفراغ غضبه.

وأثناء إعلان الحكم فوز شاريبوف، لم يتحمل ويتني الخسارة وانتزع يده من الحكم،واستدار موجهًا لكمة إلى فتاة الحلبة لتعلن اللجنة المنظمة للنزال في وقت لاحق، أن الفتاة لم تتعرض لإصابة قوية، لكنها تعاني من صدمة الضربة.