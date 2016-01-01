بالفيديو.. لقطات مروعة لرجل يجبر قطتين على المبارزة ويعلقهما في السقف
نشر موقع ميرور لقطات مروعة لرجل يجبر قطتيه على القتال ومن ثم يعلقهما من ذراعيهما في السقف.
ظهر صاحب القطتين يمسكهما من رقبتيهما لإجبارهما على مواجهة بعضهما، حيث اضطرت القطتان للدفاع عن نفسيها وغرس مخالبهما في وجوه بعضهما البعض.
أما في فيديو آخر ظهــــرت القطتان وهي تتدلى من السقف، بعدما قام صاحبهما بربطهما من ذراعيهما في الثريا المعلقة بالسقف.
ذكر الموقع أن الرجل ربما يعيش في منطقة "بلاكبيرن" في لانكشاير، وأدين بشدة عن تصرفاته القاسية بعد تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
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