إغلاق برج إيفل بسبب إضراب العاملين
أغلق برج إيفل في باريس يوم الثلاثاء، بسبب إضراب للعمال، على ما أعلنت إدارة هذا المعلم الفرنسي الشهير ونقابات العمال.
وأعلنت شركة “سيتي” المشغلة لبرج إيفل أن المعلم بقي مغلقا عند الساعة 8,30 ت غ، موعد افتتاحه الاعتيادي أمام الزوار، “بسبب تحرك إجتماعي لطاقم العمل”.
ويستقبل المعلم حالياً حوالي 6 آلاف زائر يومياً وما يصل إلى 6 ملايين سنوياً.
وأشارت الشركة في بيان إلى أن “محادثات تجري بين الإدارة وممثلي طاقم العمل”، مبدية “الأسف إزاء الضرر الذي طال الزوار الموجودين في الموقع” جراء هذا الوضع.
وأقرت النقابات خلال جمعية عامة حركة إضراب قابلة للتجديد خصوصاً للتنديد “بالحوار الإجتماعي العقيم” و”الغياب المتعمد للشفافية في القرارات الإستراتيجية” المستقبلية، ويعمل في برج إيفل 300 شخص.
وكان البرج أقفل أمام العامة في يونيو على هامش تظاهرات ضد إصلاح لقانون العمل خلال مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016.
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