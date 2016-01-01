الرئيسية | الأخـيـرة | إغلاق برج إيفل بسبب إضراب العاملين

إغلاق برج إيفل بسبب إضراب العاملين

بواسطة أخبارنا المغربية 29 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
إغلاق برج إيفل بسبب إضراب العاملين



أغلق برج إيفل في باريس يوم الثلاثاء، بسبب إضراب للعمال، على ما أعلنت إدارة هذا المعلم الفرنسي الشهير ونقابات العمال.

وأعلنت شركة “سيتي” المشغلة لبرج إيفل أن المعلم بقي مغلقا عند الساعة 8,30 ت غ، موعد افتتاحه الاعتيادي أمام الزوار، “بسبب تحرك إجتماعي لطاقم العمل”.

ويستقبل المعلم حالياً حوالي 6 آلاف زائر يومياً وما يصل إلى 6 ملايين سنوياً.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن “محادثات تجري بين الإدارة وممثلي طاقم العمل”، مبدية “الأسف إزاء الضرر الذي طال الزوار الموجودين في الموقع” جراء هذا الوضع.

وأقرت النقابات خلال جمعية عامة حركة إضراب قابلة للتجديد خصوصاً للتنديد “بالحوار الإجتماعي العقيم” و”الغياب المتعمد للشفافية في القرارات الإستراتيجية” المستقبلية، ويعمل في برج إيفل 300 شخص.

وكان البرج أقفل أمام العامة في يونيو على هامش تظاهرات ضد إصلاح لقانون العمل خلال مباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016.

مجموع المشاهدات: 79 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات