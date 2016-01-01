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بالفيديو: خلاف على الطريق يتحول لشجار عنصري في جنوب أفريقيا

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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بالفيديو: خلاف على الطريق يتحول لشجار عنصري في جنوب أفريقيا

تحول خلاف بين رجلين أبيض وأسمر إلى شجار عرقي اشترك فيها عدد كبير من مناصري الطرفين في جنوب أفريقيا.

  وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر رجلان أبيض وأسمر وهما يتبادلان الشتائم، قبل أن تنضم إليهما امرأة يعتقد أنها زوجه الرجل الأسمر، وراحت تكيل الشتائم للرجل الأبيض.
وبعد أن عاد الرجلان إلى سيارتيهما، اندلعت المواجهة من جديد، وتدخل رجل أبيض آخر، وهاجم الرجل الأسمر، وراح يضربه بعنف وسط الشارع، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وما هي إلا لحظات، حتى انضم عدد كبير من الرجال للشجار، واختلط الحابل بالنابل، وذلك بعد أن تحول الخلاف إلى صراع عرقي، في الوقت الذي كان السائقون الآخرون يطلقون أبواق سيارتهم، بعد أن عطل الشجار حركة المرور في الشارع.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن الشرطة في مدينة بورت إليزابيث فتحت تحقيقاً في الحادثة، مع عدم ورود أية أنباء عن اعتقالات لأي من الطرفين، في حين لا يعرف في الأصل السبب الذي أدى إلى شجار الرجلين في البداية.

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