بالفيديو: أمريكية تتعرض لهجوم وحشي بيافطة

نشر مقطع فيديو على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اللحظات العصيبة التي مرت بها امرأة لدى تعرضها لهجوم شرس من قبل شخص مجهول قام بضربها بعنف باستخدام يافطة تحذيرية.



بينما كانت كارمن بورتر تغادر مطعماً للوجبات السريعة، فوجئت بشخص يوجه إليها شتائم عنصرية. وما كان منها إلا أن واجهت الرجل وعنفته على ما قال.



غير أن الأمور أخذت منحى عنيفاً عندما قام الرجل بالتقاط يافطة تحذيرية من مدخل المطعم وانهال بها على المرأة، حيث وجه إليها ضربات متلاحقة باليافطة.



وبعد أن تركها في الشارع، عاد الرجل إلى المطعم ليكمل طلبيته من المطعم، ومن ثم استأنف الرجل هجومه على المرأة باليافطة حتى تم إبعاده عنها من قبل المارة.



وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، بأن الهجوم وقع في مدينة لاس فيغاس الأمريكية يوم الإثنين، حيث نقلت الآنسة بورتر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.